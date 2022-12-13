На рождественской неделе возможна оттепель
Foto: DELFI

Во второй половине этой недели в Латвии станет суше и холоднее, а на следующей неделе временами ожидаются снег, метель и дождь, температура воздуха местами поднимется выше нуля, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

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В среду в Курземе ожидается обильный снегопад, местами также дождь и град, температура воздуха повысится до 0..+3 градусов, на остальной территории страны сохранится мороз.

В последующие дни интенсивность снегопадов уменьшится. При ясном небе температура воздуха опустится ниже -10 градусов, местами до -20.

В начале следующей недели ожидается усиление южного ветра. Ожидаются осадки, возможен сильный снегопад. Температура воздуха в предпраздничные дни может достигать 0..+5 градусов.

Ожидаемые на следующей неделе осадки увеличат вес снега на крышах зданий, а падение снега и льда с крыш может представлять опасность.

По прогнозам синоптиков, на Рождество снежный покров сохранится на большей части территории страны.

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