На следующей неделе Латвия окажется под властью мощных циклонов

На следующей неделе север Европы будет находиться во власти мощных циклонов, которые принесут в Латвию усиление ветра и осадки, прогнозируют синоптики.

В выходные дни погоду в Латвии будет определять уходящий циклон. В субботу и воскресенье будет преимущественно облачно с прояснениями, временами возможен дождь, в северо-восточных регионах также снег. Температура воздуха составит -1..+7 градусов.

Начиная со вторника усилится юго-западный ветер, его скорость в порывах местами превысит 20 метров в секунду, будет больше осадков, в основном в виде дождя.

Температура воздуха начнет меняться с 13 марта, когда на территорию Латвии придут холодные воздушные массы из Арктики.