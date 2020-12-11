На следующей неделе ожидается потепление

В эти выходные в Латвии ожидается морозная погода, а на следующей неделе температура воздуха в основном будет выше нуля, временами возможны осадки, прогнозируют синоптики.

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В ночь на субботу ожидается небольшой дождь и обледенение, днем местами выглянет солнце, температура воздуха на востоке страны понизится до -7 градусов. В воскресенье во многих регионах ожидается небольшой снег, температура воздуха не превысит +1..-3 градуса.

В понедельник на большей части территории страны выпадет снег, возможен гололед. В последующие дни снег растает, а температура воздуха повысится до +1..+6 градусов.

Похожие погодные условия с небольшим понижением температуры прогнозируются и на Рождество.