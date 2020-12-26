На следующей неделе ожидаются частые осадки
Foto: LETA

Переменчивая погода ожидается в Латвии и в последние дни 2020 года и первые дни 2021 года - временами пойдет снег и дождь, температура воздуха в основном будет колебаться около нуля, прогнозируют синоптики.

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Южный ветер начнет усиливаться в воскресенье, в понедельник скорость юго-восточного ветра порывами достигнет 13-18 метров в секунду. В некоторых местах ожидается мелкий дождь, а днем в понедельник и ночью на вторник во многих районах возможен ледяной дождь.

Ожидаются небольшие морозы, но температура воздуха будет постепенно повышаться и во вторник достигнет 0... + 5 градусов.

Согласно текущему прогнозу "Global Forecast System", в Новый год температура воздуха в Латвии составит -2.. + 3 градуса, на западном побережье Курземе до +5 градусов. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного, во многих районах временами ожидается дождь или снег.

В начале нового года серьезных изменений погоды не прогнозируется - иногда ожидаются осадки, температура воздуха чаще может опускаться на несколько градусов ниже нуля.

Дороги часто будут скользкими, а постоянный снежный покров образуется только местами в восточной части страны.

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LETA

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LETA

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