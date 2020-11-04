На следующей неделе похолодает: может наступить метеорологическая зима

На следующей неделе погодные условия на территории Латвии будут определяться антициклоном, станет прохладнее, возможно наступление метеорологической зимы, прогнозируют синоптики со ссылкой на данные Global Forecast System.

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До конца текущей недели сохранится теплая и влажная погода, максимальная температура воздуха составит +8..+13 градусов. Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер, возможны небольшие дожди.

На следующей неделе температура воздуха, скорее всего, будет опускаться немного ниже нуля. На востоке или на всей территории страны среднесуточная температура воздуха может стать негативной. Для наступления метеорологической зимы не менее пяти суток подряд средняя температура воздуха должна оставаться ниже нуля.

Ожидается, что в середине ноября будет мало осадков, будет дуть слабый ветер.