На следующей неделе снова потеплеет, снег почти полностью растает

Влияние циклонов на следующей неделе уменьшится, поэтому в Латвии будет меньше осадков и ветер станет слабее, а мороз будет только по ночам.

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В конце этой недели потеплеет до +3..+7 градусов, ночью температура воздуха тоже будет сохраняться выше нуля. Время от времени будет идти дождь и мокрый снег, осадков будет много. Ветер главным образом будет умеренно дуть с юга.

Из-за дождя и тающего снега в реках поднимется уровень воды. Снег растает в больше части страны.

В начале следующей недели температура воздуха будет в районе +1..+6 градусов, потом станет немного холоднее. Днём столбик термометра может опускаться до -10 градусов. Небо будет постепенно проясняться, иногда возможны кратковременные снегопады. Небо будет ясным.

Согласно данным Латвийского центра среды, геологии и метеорологии, средняя температура воздуха в первую декаду марта была -1,1 градуса, что на 0,7 градуса выше норма. 1 марта был побит рекорд тепла на 15 станциях наблюдения, в Мерсрагсе была зафиксирована температура +13 градусов. Холоднее всего было 9 марта на восходе в Зосени — -21,8 градуса.