На следующей неделе в Латвии ожидается жара до +30 градусов
Foto: EPA/Scanpix/LETA

До конца текущей недели в Латвии ожидается более прохладная погода, на следующей неделе ожидается жара, температура воздуха поднимется до +30 градусов, прогнозируют синоптики со ссылкой на данные модели Global Forecast System.

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В субботу через территорию Латвии с запада будет проходить атмосферный фронт. В некоторых районах возможны дожди и грозы. В воскресенье также во многих районах возможны дожди, ожидается самая ветреная и прохладная погода за неделю. Порывы северо-западного ветра усилятся до 13-18 метров в секунду, максимальная температура воздуха составит +16..+21 градуса.

В понедельник днем воздух прогреется до +18..+23 градусов. В последующие дни станет теплее, а в четверг и пятницу в Латвии впервые в нынешнем году температура воздуха повысится до +30 градусов.

На следующей неделе преимущественно ожидается слабый ветер, к концу недели увеличится вероятность дождей и гроз.

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LETA

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LETA
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