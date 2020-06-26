На следующей неделе жара отступит

До конца этой недели сохранится жаркая погода, но на следующей неделе в результате понижения атмосферного давления жара отступит, временами возможен дождь и порывистый ветер, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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В выходные дни в Латвии температура воздуха составит +27.. +31 градус, ночью - +16.. +21 градус. В воскресенье местами ожидается небольшой дождь, возможны грозы.

В начале следующей недели территорию Латвии пересечет холодный атмосферный фронт - в понедельник днем и в ночь на вторник во многих регионах пройдут дожди, местами сильные, а также грозы. В середине недели вновь усилится влияние антициклона, поэтому существенных осадков не ожидается. В понедельник днем в центральных и восточных регионах страны температура воздуха еще составит +23.. +28 градусов, а во вторник и в среду столбики термометров уже опустятся до +17.. +22 градусов. Будет дуть юго-западный, южный ветер порывами до 15-17 метров в секунду.

Согласно прогнозам, во второй половине недели погоду будут определять циклоны над севером Скандинавии, поэтому территорию Латвии пересечет зона осадков с грозами и порывистым ветром, а затем с юга вновь поступят теплые воздушные массы.