На трех рижских пляжах вода прогрелась до +20 градусов

На трех столичных пляжах температура воды достигла +20 градусов, сообщили агентству LETA в управлении безопасности на воде Рижской муниципальной полиции.
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Это озеро Бабелитис, где вода прогрелась до +23 градусов, Кишэзерс и Луцавсальский пляж на Даугаве.
Температура воды в Даугаве на Кипсале и Румбуле составляет +19 градусов.
В Рижском заливе вода холоднее. В Вецаки температура воды составляет + 16 градусов, в Вакарбулли и Даугавгриве всего +14 градусов.
В Риге восемь официальных пляжей.
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