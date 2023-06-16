На трех рижских пляжах вода прогрелась до +20 градусов

На трех столичных пляжах температура воды достигла +20 градусов, сообщили агентству LETA в управлении безопасности на воде Рижской муниципальной полиции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Это озеро Бабелитис, где вода прогрелась до +23 градусов, Кишэзерс и Луцавсальский пляж на Даугаве.

Температура воды в Даугаве на Кипсале и Румбуле составляет +19 градусов.

В Рижском заливе вода холоднее. В Вецаки температура воды составляет + 16 градусов, в Вакарбулли и Даугавгриве всего +14 градусов.

В Риге восемь официальных пляжей.