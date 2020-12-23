На востоке Латвии выпало до 5 см снега

Утром в среду, 23 декабря, Латгале, Селию и большую часть Видземе покрыл слой снега толщиной от 1 до 5 сантиметров, сообщает LETA со ссылкой на оперативную информацию Центра окружающей среды, геологии и метеорологии. Так, в 9:00 в Гулбене зафиксирован снежный покров толщиной 4 сантиметра, в Ливанском крае — 5 сантиметров.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Небольшое количество снега выпало и в Земгале, но там он стремительно тает. Ожидается, что за ближайшие сутки снег растает и на остальной терриитории Латвии, за исключением некоторых мест в Латгале и Видземе.

В рождественский вечер и в первый день Рождества температура воздуха составит -2..+4 градуса, теплей будет на Курземском взморье, а также в окрестностях Даугавпилса.

К концу недели по всей Латвии похолодает, ожидается небольшой мороз, во многих районах выпадет снег.