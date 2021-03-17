На выходных ожидается холод и снег с дождем. На следующей неделе - солнце и до +15

Несмотря на то, что в ближайшие дни в Латвии температура воздуха понизится, на следующей неделе ожидается новая волна потепления. Как сообщает LETA со ссылкой на латвийских синоптиков, стоит ожидать преимущественно солнечной погоды без осадков и до +10..+15 градусов днем.

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Однако в оставшуюся часть этой недели погодные условия будут значительно менее благоприятны: в ночь на субботу столбик термометра местами опустится до -9..-14 градусов, возможен снег и даже кратковременный снегопад. Днем в субботу и воскресенье будет идти дождь.