На выходных потеплеет до +22, но в Латгале возможны сильные ливни

В субботу и воскресенье в Латвии будет местами светить солнце, а воздух прогреется до +22 градусов, сообщает LETA со ссылкой на латвийских синоптиков. Местами образуются дождевые облака и туман, а на востоке страны возможны локальные, но сильные ливни.

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Температура воздуха по ночам будет опускаться до +5..+12 градусов, в ночь на воскресенье может похолодать до +3. Во второй половине дня в субботу ожидается от +16 до +21 градуса тепла.

В целом в странах Балтии в нынешнем году ожидается прохладное и дождливое лето, прогнозирует американская компания AccuWeather. Согласно прогнозу, в Южной Европе усилится жара, волны жары затронут Центральную Европу, но они не дойдут до Северной Европы. Поэтому в странах Балтии, Скандинавии и Польше ожидается прохладное и дождливое лето.

В Северной Европе погодные условия будут часто определяться циклонами, которые будут блокировать потоки теплого воздуха и принесут осадки. Влажная земля еще сильнее снизит установление жаркой погоды: часть солнечной энергии будет уходить на испарение влаги, а не на нагрев воздуха.

Данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды свидетельствуют о том, что во второй половине мая и в июне температура воздуха в Латвии будет колебаться в пределах нормы, но часто будет опускаться ниже нормы. В ближайшие две недели ожидается много дождей, в июне количество осадков может быть близким к многолетнему среднему показателю.