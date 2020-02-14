На выходных в Латвию придут отголоски нового урагана: будет сильный ветер и дождь

В ближайшие дни отголоски урагана, который бушует в Исландии, принесут сильный ветер в Латвию, также ожидаются осадки и рекорды тепла, прогнозируют синоптики.

В ночь на субботу в Латвии местами образуется туман, температура воздуха понизится до 0..-5 градусов. К вечеру субботы во многих регионах ожидаются дождь и снег, южный, юго-западный ветер на побережье в порывах усилится до 15-20 метров в секунду, температура воздуха составит до +1..+5 градусов.

Больше всего осадков выпадет в воскресенье вечером и понедельник. Температура воздуха в ночь на понедельник составит +11 градусов, побив рекорды тепла. Затем станет прохладнее, и в середине следующей недели температура воздуха по ночам местами опустится ниже нуля.

Самая ветреная погода ожидается в среду - в основном будет дуть юго-западный ветер, его скорость в порывах на побережье может превысить 20 метров в секунду.

К концу следующей неделе, возможно, придет еще один циклон с сильным ветром, осадками и теплым воздухом.