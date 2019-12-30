Ни намека на снег: синоптики прогнозируют дождь и рекорды тепла

В понедельник, 30 декабря, в Латвии ожидаются порывы западного, юго-западного ветра скоростью до 13-18 метров в секунду, на западном побережье Курземе порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду, прогнозируют синоптики.

Небо будет затянуто облаками, местами — главным образом в Видземе — ожидается небольшой дождь. Количество осадков увеличится к вечеру.

Температура воздуха поднимется до +2 градусов в Латгале и до +7 градусов в Курземе. Максимальная температура вечером понедельника и в ночь на вторник составит +5..+9 градусов, ожидаются рекорды тепла.

В Риге в понедельник вечером ожидается небольшой дождь. Скорость порывов юго-западного ветра составит до 16 метров в секунду, а температура воздуха продолжит повышаться — к позднему вечеру она достигнет +7..+8 градусов.