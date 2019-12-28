Ночь на воскресенье будет самой холодной на этой неделе

В ночь на воскресенье температура воздуха в Латвии опустится до -1..-8 градусов, и эта ночь обещает быть самой холодной не только на этой неделе, но и во второй половине декабря, прогнозируют синоптики.

Ночью ветер будет слабым, ночью начнется усиление юго-восточного ветра, а вечером на побережье Курземе ожидаются порывы до 18 метров в секунду.

Временами будет выглядывать солнце. Днем облачность усилится, а вечером в центральной и западной части страны начнутся снег и дождь.

Максимальная температура в воскресенье составит от -2..-4 градусов в Латгале и на востоке Видземе до +3..+5 на Курземском побережье.

В Риге в воскресенье не ожидается существенных осадков. Ночью похолодает до -2..-4 градусов, днем будет около нуля.