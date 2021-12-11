Ночью на востоке страны будет идти дождь и снег - дороги будут скользкими

В ночь на воскресенье местами в Видземе, Латгале и Селии ожидаются продолжительные дожди и снегопады, прогнозируют синоптики.

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В воскресенье местами возможны небольшие осадки, вечером их будет больше в Видземе и Латгале.

Небо будет в основном облачным, во многих частях страны ожидается туман. Ветер слабый. Дороги будут скользкими.

Температура воздуха -1...+3 градуса, ночью и утром местами на западе Латвии около -3 градусов.

В воскресенье в Риге не ожидается значительных осадков. При слабом ветре температура воздуха будет колебаться около нуля.