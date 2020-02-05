Ночью ожидается дождь, снег и порывистый ветер

В ночь на четверг на большей части территории Латвии ожидаются дожди, а в Видземе и Латгале выпадет снег, прогнозируют синоптики.

Западный ветер в порывах усилится до 11-16 метров в секунду, местами на побережье - до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью повысится до 0..+5 градусов.

Днем небо прояснится, облачность сохранится местами в Курземе. Возможны небольшие осадки. Температура воздуха в середине дня составит от +4 градусов в Лиепае до -4 градусов в Алуксне, вечером станет холоднее.

В Риге в ночь на четверг ожидается дождь, температура воздуха составит +3..+4 градуса, а западный ветер усилится в порывах до 15 метров в секунду. Днем облачность уменьшится, будет светить солнце, температура воздуха опустится чуть ниже нуля.