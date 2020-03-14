Ночью усилится мороз, воскресенье будет солнечным

В ночь на воскресенье температура воздуха в Латвии опустится до -5..-11 градусов, только местами на побережье температура воздуха не опустится ниже - 1 градуса, прогнозируют синоптики.

Ночью местами пройдут кратковременные снегопады, в воскресенье ожидается сухая и преимущественно солнечная погода.

Северо-западный ветер сменится западным и юго-западным ветром, в течение дня на западном берегу Курземе скорость его порывов увеличится до 18-21 метра в секунду.

Максимальная температура воздуха в воскресенье во второй половине дня составит +2..+7 градусов.

В Риге в воскресенье ожидается солнечная погода, будет дуть умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью упадет до - 3 градусов, в пригороде она опустится до -7 градусов. Во второй половине дня температура воздуха в столице поднимется до +6 градусов.