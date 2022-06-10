Оранжевое предупреждение: на Латвию надвигаются сильные грозы

В южной части Земгале и Видземе, а также в Селии и Латгале в пятницу во второй половине дня, вечером и в первой половине ночи ожидается сильная гроза, предупреждают синоптики.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Гроза принесет очень сильный дождь и сильный ветер, возможна локальная буря и град.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии выпустил оранжевое предупреждение об опасной грозе на юго-востоке страны. Предупреждение будет действовать с 15:00 до полуночи.

На остальной территории Латвии в ближайшие часы местами ожидаются сильные дожди без грозы.

В ночь на субботу будет преимущественно слабый ветер, местами образуется туман, температура воздуха понизится до +10…+15 градусов.

В субботу ожидается переменная облачность, в Латгале преимущественно облачная погода. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер слабый, с северо-запада. Воздух прогреется до +19…+24 градусов, местами на побережье всего до +16 градусов.

В Риге в субботу будет переменная облачность без осадков. При слабом северо-западном ветре температура воздуха ночью понизится до +13, +14 градусов, а днем поднимется до +22 градусов.