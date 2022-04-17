Пасхальное воскресенье будет солнечным
Foto: LETA

В воскресенье, в первый день католической Пасхи, в Латвии будет сухая и солнечная погода, ожидается лишь небольшая облачность, прогнозируют синоптики.

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Ветер северный, северо-восточный, от слабого до умеренного, на побережье возможен также северо-западный ветер.

Воздух прогреется до +6…+11 градусов

В Риге весь день будет светить солнце, будет дуть северный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха повысится до +9 градусов, у моря — до +6 градусов.

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LETA

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