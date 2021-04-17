Погода в воскресенье будет сухой и солнечной
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Погода в воскресенье будет сухой, теплой и солнечной, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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В ночь на воскресенье ожидается переменная облачность, однако без осадков. Будет дуть слабый северо-восточный, северный ветер. Минимальная температура воздуха составит +1…+6 градусов.

В Риге ночью тоже ожидается переменная облачность без осадков. Будет дуть слабый северо-восточный, северный ветер. Минимальная температура воздуха составит +5…+6 градусов.

В воскресенье днем погода будет солнечной и сухой, только в первой половине дня в западных районах небо будет частично затянуто облаками. Будет дуть слабый или умеренный северо-восточный, восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит +13…+18 градусов, а на курземском побережье Рижского залива - +8…+12 градусов.

В Риге утром воскресенья небо будет частично затянуто облаками, позже оно постепенно прояснится. Погода будет сухой. Температура воздуха составит +16…+18 градусов.

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LETA

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LETA
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