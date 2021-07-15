Похолодание отменяется: в выходные в Риге будет особенно жарко
Foto: LETA

Вместо похолодания, которое ранее прогнозировали синоптики, на Ригу надвигается очередная волна зноя: по ночам столбик термометра не будет опускаться ниже +20 градусов.

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Как сообщили порталу Delfi в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС), в Риге в ближайшие три дня, то есть в пятницу, субботу и в ночь на воскресенье, будет стоять экстремально жаркая погода.

Ожидаются тропические ночи, когда столбик термометра не будет опускаться ниже +20 градусов.

В пятницу максимальная температура воздуха днем — около +30 градусов, в субботу — лишь на пару градусов ниже.

Как уже сообщалось, из 13 столичных фонтанов этим летом не работают два — фонтан "Времена года" в Верманском саду и фонтан у Дома конгрессов. Подробнее читайте - здесь.

Одновременно, столичное предприятие Rīgas satiksme сообщает, что в настоящий момент на маршрутах находится около 450 транспортных средств, из которых чуть более 300 оборудованы кондиционерами, в том числе оборудование установлено во всех троллейбусах, в 54% трамваев и 52% автобусов, которые курсируют по рижским улицам. Подробнее читайте - здесь.

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