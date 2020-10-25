Понедельник в Латвии также пройдет без существенных осадков
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В понедельник небо над большей частью территории Латвии будет затянуто облаками, местами ожидается кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.

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Ночь пройдет без осадков, температура воздуха понизится до +5..+10 градусов. Днем температура воздуха составит +9..+13 градусов.

Будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер, скорость его порывов будет достигать 7-12 м/с.

В Риге в понедельник существенных осадков не ожидается. Порывы южного, юго-восточного ветра усилятся до 12 м/с. Температура воздуха составит +9 градусов ночью и +12 градусов днем.

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LETA

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LETA
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