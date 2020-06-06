Порывы ветра на западном побережье Курземе усилились до 23 метров в секунду

Утром субботы в Лиепайском порту скорость порывов южного ветра увеличилась до 20 метров в секунду, а позже в Вентспилсском порту - до 23 метров в секунду, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Это наиболее наиболее сильные порывы ветра в Латвии с 16 апреля.

Почти по всей территории Курземе прошли кратковременные ливни, связанные с атмосферным фронтом и циклоном, центральная часть которого находится в Скандинавии и Северном море.

Как сообщалось, на большей части территории страны в субботу ожидаются порывы южного, юго-западного ветра скоростью до 13-18 метров в секунду.