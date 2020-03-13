После двух дней мороза и снега Латвию ждет потепление

После выходных, когда ожидается мороз и снег, придет потепление, но к концу следующей недели температура воздуха вновь понизится, прогнозируют синоптики.

В ночь на субботу, 14 марта, во многих регионах пройдет снег, местами сильный, температура воздуха понизится до -1..-7 градусов. В субботу снег возможен в западных и центральных регионах Латвии, температура воздуха сохранится ниже нуля.

В ночь на воскресенье мороз усилится до -4..-11 градусов, лишь местами на побережье воздух будет теплее. День будет сухим и солнечным, температура воздуха поднимется до +2..+6 градусов, юго-западный ветер усилится до 16-21 метра в секунду.

На следующей неделе временами ожидаются осадки - в основном дождь, дневная температура повысится до +5..+10 градусов. Во второй половине недели станет прохладнее, а в ее конце возможно понижение температуры ночью до -10 градусов.