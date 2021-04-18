После сравнительно холодной ночи следующая неделя начнется с солнечного понедельника
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Ночь на понедельник будет сравнительно холодной, на востоке страны температура воздуха может упасть ниже нуля, однако первый день следующей недели снова будет солнечным, сухим и умеренно теплым, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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В ночь на понедельник осадков не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный северо-восточный, северный ветер. Температура воздуха опустится до 0…+5 градусов, местами на востоке страны — до 0…-1 градуса.

В Риге ночью погода будет сухой, а небо — ясным. Будет дуть слабый или умеренный северо-восточный, северный ветер. Столбик термометра ночью опустится до +4…+5 градусов.

В понедельник облаков также будет мало, во многих районах Латвии будет солнечно, осадков не ожидается. Будет доминировать слабый или умеренный северо-восточный, восточный ветер. Температура воздуха поднимется до +13…+17 градусов, местами на курземском побережье залива — +7…+12 градусов.

В Риге погода будет сухой и солнечной, будет дуть северо-восточный, северный ветер, а температура воздуха составит +16…+17 градусов.

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LETA

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LETA
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