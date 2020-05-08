После теплых выходных Латвию ожидают новая волна похолодания и сильные дожди

В конце недели температура воздуха в Латвии немного повысится, а с понедельника ожидается похолодание, прогнозируют синоптики.

В субботу будет переменная облачность, в воскресенье ожидается солнечная погода, потеплеет до +16..+21 градуса.

В понедельник в Латвию придет холодный атмосферный фронт, пройдут сильные дожди. Ночная температура на следующей неделе понизится до +3..-4 градусов, днем будет не теплее +15. Ожидаются дожди и сильный ветер, возможны снег и град.

Теплее станет начиная со следующих выходных.