После жарких четверга и пятницы температура воздуха в Латвии немного понизится

По прогнозам синоптиков, самая жаркая погода на этой неделе в Латвии ожидается в четверг в Курземе и в пятницу в остальной части страны.

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В четверг по всей стране будет сухая и солнечная погода, будет дуть слабый ветер, в Латгале — умеренный северный, северо-западный ветер. Температура воздуха ночью понизится до +10..+16 градусов, днем она составит ​​от +24 до +29 градусов, на западе страны воздух прогреется до +31 градуса.

В пятницу также будет светить солнце, но местами в Курземе ожидаются дожди и грозы, вечером они возможны и в центральной части страны. Ветер будет преимущественно слабым, температура воздуха повысится до +26..+31 градуса.

В субботу и воскресенье ожидается усиление облачности, местами пройдет кратковременный дождь с грозой, в воскресенье может выпасть больше осадков. Ожидается, что в субботу температура воздуха на востоке страны по-прежнему будет достигать +27 градусов, а в воскресенье уже не превысит +25 градусов.

Согласно текущим прогнозам, в первой половине следующей недели в Латвии ожидается теплая и жаркая погода, а во второй половине похолодает, пройдут дожди.