Последствия сильного ветра: тысячи латвийцев остались без электричества
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В пятницу, 14 января, ранним утром порывы ветра на территории Латвии достигали 29 метров в секунду. Как результата — тысячи жителей страны остались без электричества, сообщает Sadales tīkls

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По данным Латвийского центра метеорологии, порывы ветра в порту Вентспилса достигали 29 метров в секунду, в аэропорту Вентспилса — 25 метров в секунду, в Салдусе — 24 метров в секунду, в порту Лиепаи — 23 метров в секунду.

В пятницу, 14 января утром, около 7 часов электроснабжение было прервано примерно у 6500 клиентов Sadales tīkls в западной и восточной частях страны, сообщила порталу Delfi представитель предприятия Инга Тилхена.

Оперативные рабочие бригады Sadales tīkls работают над предотвращением повреждений, чтобы как можно скорее возобновить электроснабжение.

Компания постоянно отслеживает прогнозы метеорологов, траекторию движения ветра и следит за ситуацией в средневольтной электросети. При обнаружении повреждения подача электроэнергии восстанавливается по другим линиям электропередач, насколько это возможно, до того, как проблема будет устранена.

При сильном ветре деревья и их ветки могут ломаться, разрывая линии электропередач и создавая опасные ситуации, которые угрожают жизни людей, поэтому компания призывает к особой осторожности вблизи линий электропередач и электрооборудования.

Места, где выявлены повреждения линий электропередач, отмечены на карте Sadales tīkls, которая доступна на официальном сайте компании.

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Source

Rus.Delfi.lv

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Rus.Delfi.lv

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Латвия
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