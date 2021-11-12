Предпраздничные дни будут прохладными, 18 ноября ожидается ветреная и дождливая погода
Foto: LETA

В ближайшие дни погоду в Латвии будет определять антициклон, поэтому осадков будет мало, а температура воздуха значительно понизится. В день государственного праздника 18 ноября погоду будет определять циклон — возможна ветреная и дождливая погода, прогнозируют синоптики.

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В ночь на субботу температура воздуха опустится местами до -2…+3 градусов, днем не превысит +2…+7 градусов, существенных осадков не ожидается.

В воскресенье небо прояснится, станет прохладнее. В первые три дня следующей недели температура воздуха по ночам опустится ниже нуля, местами до -5 градусов, днем также будет прохладно.

Прогнозируется, что 18 ноября в Латвию придет циклон, во многих регионах ожидается дождь и мокрый снег, будет дуть порывистый юго-западный ветер.

Согласно текущим прогнозам, в последующие дни также ожидаются дожди и снег.

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LETA

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LETA
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