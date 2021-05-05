Предупреждение: сегодня до 20:00 в Латвии может разразиться гроза с сильным ветром
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Пожарно-спасательная служба распространила предупреждение жителям Латвии, в котором сообщает, что во второй половине дня, вплоть до 8 часов вечера, на территории страны ожидается бури с грозой и очень сильными порывами ветра силой до 18 метров в секунду.

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"Будьте крайне осторожны в местах, которые особо подвержены влиянию грозы - например, в лесах и на открытых территориях. Ветер может переносить отломанные ветви деревьев и незакрепленные предметы. Возможно затопление местных территорий в низине", - говорится в сообщении пожарной службы.

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