Прогноз до конца недели: в Латвии ожидаются оттепель, метель и дожди

В ближайшие дни в Латвии наступит оттепель, на следующей неделе температура воздуха снова немного понизится, прогнозируют синоптики со ссылкой на данные метеорологической модели Global Forecast System.

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В среду вечером и до середины дня в четверг ожидается много осадков. Ожидаются метели, а потом - дожди. Самый высокий снежный покров образуется в северо-восточных районах страны. Температура воздуха в четверг повысится до +1..+4 градусов, на западном морском побережье Курземе - до +6 градусов. Будет дуть умеренный южный ветер.

В последующие дни днем будет сохраняться плюсовая температура, в темное время суток она будет опускаться ниже нуля. На дорогах появится лед. Временами возможны снег и дожди.

На следующей неделе станет прохладнее, во второй половине недели температура может опуститься до -10 градусов.