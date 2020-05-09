Прогноз Global Forecast System: во вторник ночью на востоке Латвии ожидается снег

В понедельник, 11 мая, температура воздуха на востоке Латвии повысится до +20 градусов, но уже в ночь на вторник ожидается сильный снег, прогнозирует Global Forecast System (GFS).

Во вторник снежный покров в Латгале, а также в большинстве регионов Видземе составит от 1 до 10 см. В некоторых регионах небольшой снежный покров может сохраниться до среды.

В понедельник и в ночь на вторник Латвию пересечет холодный атмосферный фронт, поэтому ожидаются резкое понижение температуры и интенсивные осадки.

Большую опасность для садов и полей представляют ожидающиеся на следующей неделе заморозки. В течение нескольких ночей температура воздуха на значительной части территории страны опустится ниже нуля, местами даже до -5 градусов.