Самым жарким днем этого лета, скорее всего, так и останется 18 июня

Долгосрочный прогноз латвийских синоптиков на август не предсказывает жаркой и сухой погоды в последний месяц лета. Как сообщает редактор новостей Латвийского телевидения о погоде Томс Брицис, август будет "умеренно летним", причем первая его неделя окажется более прохладной и щедрой на осадки, чем предписывает нынешняя климатическая норма.
Таким образом, не стоит ожидать, что уже "пакующее чемоданы" лето напоследок порадует латвийцев жарой. Скорее всего, самым теплым днем лета-2020 так и останется 18 июня, когда столбики термометров поднялись до отметки в 31,4 градуса.
В первые дни августа в Латвии ожидается переменная облачность, осадки будут кратковременными и только местами, сообщает LETA.
Самым солнечным регионом в эти дни будет Курземе. В субботу будет дуть умеренный северный ветер, температура воздуха поднимется до +18..+23 градусов, в воскресенье ветер будет слабым или будет безветренно, станут на градус теплее.
Ночь с субботы на воскресенье будет холодной и ясной, столбик термометра местами опустится до +7 градусов.
По прогнозам Global Forecast System, в понедельник, 3 августа, местами будет небольшой дождь, а в ночь на вторник и утром в западной части страны ожидаются ливни. Во второй половине недели придёт антициклон, будет солнечно и сухо, воздух прогреется до +28 градусов.