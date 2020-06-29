Сегодня Латвию ждут очень сильные грозы: жителей призывают укрыться от молний и крупного града с ливнем

В понедельник, 29 июня, во второй половине дня в некоторых районах Латвии ожидаются грозы, а также очень сильный ливень с мощными порывами ветра, предупреждает Государственная Пожарно-спасательная служба. Также возможен крупный град.

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Жителей призывают быть готовыми к очень сильной грозе и максимально защититься от ударов молний, а также падения сломанных ветром деревьев и их ветвей. Возможно и затопление некоторых территорий.

Также может быть нарушено движения транспорта, мероприятия на свежем воздухе. Имущество может быть повреждено. Во время грозы советуется искать убежище в закрытых помещениях.

Жителей просят следовать дальнейшим инструкциям ответственных органов.