Сегодня Латвию ждут очень сильные грозы: жителей призывают укрыться от молний и крупного града с ливнем
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В понедельник, 29 июня, во второй половине дня в некоторых районах Латвии ожидаются грозы, а также очень сильный ливень с мощными порывами ветра, предупреждает Государственная Пожарно-спасательная служба. Также возможен крупный град.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Жителей призывают быть готовыми к очень сильной грозе и максимально защититься от ударов молний, а также падения сломанных ветром деревьев и их ветвей. Возможно и затопление некоторых территорий.

Также может быть нарушено движения транспорта, мероприятия на свежем воздухе. Имущество может быть повреждено. Во время грозы советуется искать убежище в закрытых помещениях.

Жителей просят следовать дальнейшим инструкциям ответственных органов.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

2

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form