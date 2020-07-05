Сегодня небо будет пасмурным, временами ожидается небольшой дождь

После дождливой ночи сегодня небо над Латвией будет проясняться только изредка, временами ожидается небольшой дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Будет дуть умеренный юго-западный, южный ветер, скорость порывов которого достигнет 15 м/с. День будет сравнительно прохладным - воздух прогреется только до +16...+21 градуса.

В Риге воскресенье будет облачным, в первой половине дня ожидается небольшой дождь. Сила юго-западного, южного ветра в столице будет достигать 14 м/с. Температура воздуха составит +17...+19 градусов.