Сильный ветер в субботу утихнет, станет теплее
Foto: LETA

В субботу в Латвии ожидается небольшая облачность, ветер утихнет, прогнозируют синоптики.

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Местами возможны небольшие осадки, в основном снег. Ночью и утром дороги могут быть скользкими.

Будет дуть умеренный западный ветер порывами до 10-15 метров в секунду.

Минимальная температура ночью составит 0..-3 градуса, на побережье - до +4, днем потеплеет до +5..+9.

В Риге суббота будет солнечной, возможны кратковременные осадки. Ветер умеренный, во второй половине дня с усилением до 13 м/с. Температура воздуха ночью будет около нуля, днем потеплеет до +8 градусов.

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LETA

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LETA
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