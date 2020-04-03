Сильный ветер в субботу утихнет, станет теплее

В субботу в Латвии ожидается небольшая облачность, ветер утихнет, прогнозируют синоптики.

Местами возможны небольшие осадки, в основном снег. Ночью и утром дороги могут быть скользкими.

Будет дуть умеренный западный ветер порывами до 10-15 метров в секунду.

Минимальная температура ночью составит 0..-3 градуса, на побережье - до +4, днем потеплеет до +5..+9.

В Риге суббота будет солнечной, возможны кратковременные осадки. Ветер умеренный, во второй половине дня с усилением до 13 м/с. Температура воздуха ночью будет около нуля, днем потеплеет до +8 градусов.