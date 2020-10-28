Синоптики: аномально теплой зимы не будет, возможны даже сильные снегопады
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Несмотря на то, что в ближайшие месяцы температура воздуха в Латвии преимущественно будет выше климатической нормы, влияние циклонов будет меньшим, чем прошлой зимой. Это, в свою очередь, означает, что погода зачастую должна быть спокойной, а в периоды морозов должны образоваться сильные снегопады, сообщает LETA на основании ряда прогнозов.

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В частности, Институт метеорологии Дании полагает, что в ноябре и декабре большое влияние на погоду в Латвии окажет антициклон, в результате чего средняя скорость ветра и количество осадков будут меньше нормы. Снегопады же возможны в январе, когда на территорию Латвии придет антициклон из Атлантики.

Скорее всего, снегопады больше всего затроную юго-западную часть Видземе, то есть участок Рига-Сигулда, а также запад Курземе.

Американская AccuWeather прогнозирует, что в этом году не повторится аномально теплая зима 2019-2020 годов, однако отличия не будут значительными. Средняя температура воздуха в Восточной Европе и странах Балтии по-прежнему будет выше климатической нормы.

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