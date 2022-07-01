Синоптики: до субботы сохранится жара, на следующей неделе станет прохладнее

В первые дни июля во многих местах Латвии сохранится жаркая погода, но с началом новой рабочей недели постепенно станет прохладнее как ночью, так и днем. В течение недели ожидаются осадки, местами возможны грозы, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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В пятницу день обещает быть солнечным, но некоторое время небо также будет затянуто тучами, которые утром и днем ​​принесут в Курземе не только дождь, но и местами сильные грозы и, возможно, даже град.

Ночью воздух в восточных районах районах страны остынет до +13…+18 градусов, а в западных и центральных районах будет теплее, где минимальная температура воздуха будет в пределах +19…+23 градусов, так в некоторых районах все еще возможны тропические ночи.

Днем будет жарко: воздух прогреется до +30…+32 градусов, только в прибрежных районах и на востоке страны будет чуть прохладнее.

В выходные на большей территории Латвии ожидается переменная облачность. Как в ночь на субботу, так и днем ​​в западных и центральных районах, а также в воскресенье в восточной части страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ночью столбик термометра опустится до +14…+21 градуса, при этом в прибрежных районах будет теплее.

В субботу максимальная температура воздуха составит +27…+31 градус, в прибрежных районах она будет на несколько градусов ниже, а в воскресенье по мере поступления более холодных воздушных масс воздух прогреется только до +21. ..+26 градусов.

В начале следующей недели в Латвии станет прохладнее. В понедельник местами еще пройдут дожди, преимущественно в восточных районах страны, во вторник также пройдут дожди, осадки будут кратковременными, но возможна гроза. Днем максимальная температура воздуха составит +22…+27 градусов, в прибрежных районах — +18…+22 градуса.

Согласно текущему прогнозу, в среду местами пройдут дожди, а уже в четверг и пятницу дожди ожидаются на большей территории страны. Как и в начале недели, во второй ее половине будет преобладать слабый или умеренный ветер западного направления. Ночью похолодает, минимальная температура воздуха ожидается в пределах +12…+17 градусов, а днем ​​столбик термометра не поднимется выше +22 градусов.