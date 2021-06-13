Синоптики допускают жару на Лиго, но не исключают дожди и грозы

Жара, которая установится в Латвии во второй половине следующей недели, может продлиться и на праздник Лиго, прогнозируют синоптики.

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По текущим прогнозам, в следующие выходные воздух раскалится до +27…+32 градусов. На неделе летнего солнцестояния может и похолодать, но высока вероятность того, что погода останется жаркой или хотя бы теплой.

С середины следующей недели погоду будет определять антициклон, поэтому будет преимущественно сухо и солнечной. По мере снижения атмосферного давления в дни праздника Лиго вырастет вероятность дождя и грозы .

Ожидается, что первая жара в этом году принесет с собой и "тропические ночи" — температура воздуха в некоторых частях страны в ночные часы не будет опускаться ниже +20 градусов.

Предыдущие прогнозы обещали в Латвии прохладное и влажное лето, но, по последним прогнозам, все три летних месяца могут быть теплее нормы.