Синоптики: к пятнице на Латвию обрушится сильная буря

В ночь на среду и с утра Латвию будет пересекать обширная зона осадков, во многих районах страны дождь продолжится и днем, прогнозируют синоптики. В свою очередь, с четверга на пятницу ожидается сильная буря.

Зона осадков будет пересекать Латвию с запада. Самый сильный дождь ожидается ночью и в первой половине дня, а на севере Курземе и в Видземе умеренный дождь ожидается также во второй половине дня и вечером.

Будет дуть порывистый южный, юго-восточный ветер. Начиная с Курземе его сменит западный, юго-западный ветер. Скорость порывов ветра будет достигать 12-17 метров в секунду, а в Курземе - 21 метра в секунду.

Температура воздуха ночью снизится до +2..+5 градусов, а максимальная температура воздуха днем составит +5..+9 градусов.

В Риге временами будет идти дождь, наибольшее количество осадков ожидается в среду утром. Температура воздуха не опустится ниже +4 градусов, а днем она поднимется до +7 градусов. Ветер усилится. С утра он будет дуть с юго-востока, а днем - с юго-запада. Максимальная скорость ветра достигнет 15-17 метров в секунду.