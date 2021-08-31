Синоптики на 1 сентября обещают дожди и усиление ветра
Foto: LETA

В среду, 1 сентября, в Латвии ожидается переменная облачность и усиление ветра, прогнозируют синоптики.

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Ночью в юго-восточных регионах страны продолжатся дожди, а в течение дня дождь возможен лишь местами.

Температура воздуха на рассвете составит от +8 градусов в Видземе до +15 градусов на побережье. Днем воздух прогреется до +15…+19 градусов.

Северный, северо-западный ветер усилится утром на побережье, а днем в других регионах страны. Его скорость порывами составит 9-14 метров в секунду, на побережье — до 18 метров в секунду.

В первый день сентября в Риге ожидается переменная облачность, без значительных осадков. Ночью будет дуть северный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха составит +12…+14 градусов. Днем порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду, температура воздуха составит +17 градусов.

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LETA

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LETA
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