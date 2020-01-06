Синоптики: настоящей зимы в Латвии не будет, вместо этого ожидается сильная буря

Согласно текущим прогнозам, вероятность наступления стабильных, устойчивых зимних погодных условий очень низка. В основном будут доминировать западные потоки воздушных масс со стороны Атлантического океана, которые приносят с собой тепло.

"Мы с большей вероятностью в какие-то периоды будем наблюдать рекорды тепла, чем снежный покров, который продержится, например, месяц. Хотя эпизодически снег будет выпадать", - рассказала газете Latvijas avīze руководитель отдела гидрометеорологических прогнозов Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Лаура Круминя, добавляя, что уже в начале года стоит ожидать бурю с порывами ветра более 25 метров в секунду.

Прошедший 2019 год был самым теплым за всю историю наблюдений с 1924 года в стране.

В понедельник, 6 января, в Латвии будет облачная погода, во многих районах ожидается небольшой дождь и туман, в восточной части страны продолжит идти снег, прогнозируют синоптики.

Будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер, температура воздуха составит 0..+2 градуса в восточных районах и +3..+6 градуса в остальной части страны.

В Риге ожидается небольшой дождь, возможен туман. Юго-западный ветер ослабнет, а температура воздуха постепенно повысится до +4 градусов.