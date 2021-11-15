Синоптики обещают дождливую и ветреную погоду в праздничные дни

В четверг, 18 ноября, в Латвии будет дуть порывистый ветер и временами ожидаются осадки, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

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Дождевые облака будут проплывать над страной как ночью, так и днем, периодически сквозь них будет проглядывать солнце. В некоторых местах - в основном на побережье Курземе и северного Видземе - также возможны грозовые ливни и град.

Порывы западного, юго-западного ветра достигнут 9-14 метров в секунду, на побережье ветер в порывах усилится до 18 метров в секунду.

Воздух прогреется до +5...+8 градусов.

В конце недели время от времени также ожидаются осадки, в основном дождь, и порывистый ветер.

На следующей неделе возможны более значительные осадки, в том числе сильный снегопад. Есть вероятность того, что наступит метеорологическая зима.