Синоптики обещают меньше осадков и потепление к концу следующей недели
Foto: F64

На следующей неделе погода в Латвии в основном будет определяться северным антициклоном, поэтому, согласно последним прогнозам погоды, осадков будет меньше, но тепло сразу не вернется.

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По прогнозам синоптиков, на следующей неделе ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди, в понедельник на отдельных участках побережья еще ожидаются ливни. Более значительные осадки еще возможны в среду. Будет дуть слабый ветер.

Температура воздуха ночью преимущественно понизится до +1…+7 градусов, местами в Видземе и Латгале — до -1 градуса, чуть более теплая погода сохранится на побережье. В ночь на среду на несколько градусов теплее станет по всей стране.

Максимальная температура воздуха ожидается в пределах +13..+19 градусов.

В конце следующей недели Латвии может достигнуть циклон, который принесет более теплый и влажный воздух.

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LETA

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LETA
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