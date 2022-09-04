Синоптики обещают меньше осадков и потепление к концу следующей недели

На следующей неделе погода в Латвии в основном будет определяться северным антициклоном, поэтому, согласно последним прогнозам погоды, осадков будет меньше, но тепло сразу не вернется.
По прогнозам синоптиков, на следующей неделе ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди, в понедельник на отдельных участках побережья еще ожидаются ливни. Более значительные осадки еще возможны в среду. Будет дуть слабый ветер.
Температура воздуха ночью преимущественно понизится до +1…+7 градусов, местами в Видземе и Латгале — до -1 градуса, чуть более теплая погода сохранится на побережье. В ночь на среду на несколько градусов теплее станет по всей стране.
Максимальная температура воздуха ожидается в пределах +13..+19 градусов.
В конце следующей недели Латвии может достигнуть циклон, который принесет более теплый и влажный воздух.