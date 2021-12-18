Синоптики обещают в воскресенье мокрый снег и порывистый ветер

В воскресенье во многих местах в Латвии ожидается мокрый снег, дороги будут скользкими, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Ночь будет пасмурной. Ожидается дождь, во второй половине ночи на востоке — мокрый снег, снег. Ветер западный, северо-западный ветер от слабого до умеренного, на побережье порывами 15-18 метров в секунду. Воздух остынет до 0…+5 градусов.

Воскресенье будет облачным, небо прояснится лишь на некоторое время. Во многих местах ожидается мокрый снег, на западе возможен и дождь. Максимальная температура воздуха составит + 1…+5 градусов, днем она снизится на несколько градусов.

В Риге небо в основном будет покрыто облаками, время от времени ожидаются дождь и мокрый снег. Порывистый ветер, температура воздуха сохранится в пределах + 2…+4 градусов.