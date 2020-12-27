Синоптики: понедельник будет ветреным, возможен снег и ледяной дождь
Foto: LETA

В понедельник 28 декабря скорость юго-восточного ветра на всей территории Латвии достигнет 13-18 метров в секунду, прогнозируют синоптики.

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Ночью ожидается переменная облачность без осадков. Днем небо будет преимущественно облачным, возможны снег, небольшой дождь и ледяной дождь, дороги станут скользкими.

Температура воздуха ночью составит -1..- 6 градусов, во второй половине дня -2.. + 3 градуса.

В Риге в понедельник ожидаются порывы юго-восточного ветра со скоростью до 18 метров в секунду, температура воздуха поднимется с -3 градусов ночью до +1 градусов днем. Днем будет облачно, вечером ожидаются небольшие осадки.

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LETA

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LETA
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