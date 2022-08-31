Синоптики: после волны прохлады в Латвии вновь потеплеет

По прогнозам синоптиков, после прохладной погоды в начале сентября температура воздуха в Латвии на следующей неделе будет постепенно повышаться.

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Во второй половине этой недели температура воздуха ночью понизится до 0..+7 градусов, только местами под облаками и на побережье не опустится ниже +8..+10 градусов. Поэтому местами в отдельных районах страны ожидаются заморозки, это больше затронет восточную часть страны.

Максимальная температура воздуха днем ​​составит +12..+17 градусов. Будет дуть слабый северный, северо-западный ветер. В прибрежных краях и городах, включая Ригу, пройдут дожди. Возможны грозы и град.

В начале следующей недели ожидается более сухая и солнечная погода, температура воздуха начнет повышаться. В течение недели воздух прогреется до +18..+23 градусов, местами возможен дождь.

Как уже сообщалось, сегодня, 31 августа, в Латвии начнется метеорологическая осень. Метеорологическая осень наступает, когда среднесуточная температура воздуха держится ниже +15 градусов не менее пяти дней подряд, а ее начало приходится на первый из этих дней.

В прошлом году метеорологическая осень на Алуксненской и Видземской возвышенностях началась уже 18 августа, на западном побережье Курземе — 2 сентября, а в среднем по стране — 22 августа, или на пять дней раньше обычного.