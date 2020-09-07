Синоптики: предстоящая зима будет лишь немного холоднее предыдущей
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Средняя температура воздуха предстоящей зимой в Латвии может быть лишь на 1-2 градуса выше нормы, свидетельствуют прогнозы Объединенного исследовательского центра при Еврокомиссии.

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Если этот прогноз сбудется, предстоящая зима будет примерно на 4 градуса холоднее прошлой, которая была самой теплой в истории метеорологических наблюдений в Латвии. Предыдущей зимой средняя температура воздуха составила +2,7 градуса, что на 1,7 градуса выше прежней самой теплой зимы в 1924-1925 годах.

Количество осадков предстоящей осенью и зимой прогнозируется на уровне средних многолетних показателей.

В отличие от предыдущей зимы, когда погоду в Северной Европе почти постоянно определяли атлантические циклоны, время от времени прогнозируются антициклоны, которые периодически будут препятствовать поступлению теплого и влажного воздуха с Атлантики.

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LETA

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