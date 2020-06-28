Синоптики предупреждают о надвигающейся грозе, возможных ливнях и граде
Foto: LETA

Сегодня во второй половине дня в некоторых районах Латвии ожидаются грозы, а также возможны ливни и град, сообщили агентству LETA в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В Центре пояснили, что в ближайшие часы в западной части Латвии ожидается гроза.

Кроме того, в некоторых районах Латвии днем ​​ожидаются не только грозы, но и резкие порывы ветра, сильные дожди и град.

Как сообщалось, сегодня во многих местах Латвии будет временно идти дождь, но жара все еще сохранится. Из-за продолжительной жары в столице было вынесено оранжевое предупреждение. Это означает, что жара подвергает жителей повышенному риску возникновения проблем со здоровьем, особенно у пожилых людей и младенцев.

Жителей просят следовать инструкциям ответственных органов.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form