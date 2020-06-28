Синоптики предупреждают о надвигающейся грозе, возможных ливнях и граде

Сегодня во второй половине дня в некоторых районах Латвии ожидаются грозы, а также возможны ливни и град, сообщили агентству LETA в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.
В Центре пояснили, что в ближайшие часы в западной части Латвии ожидается гроза.
Кроме того, в некоторых районах Латвии днем ожидаются не только грозы, но и резкие порывы ветра, сильные дожди и град.
Как сообщалось, сегодня во многих местах Латвии будет временно идти дождь, но жара все еще сохранится. Из-за продолжительной жары в столице было вынесено оранжевое предупреждение. Это означает, что жара подвергает жителей повышенному риску возникновения проблем со здоровьем, особенно у пожилых людей и младенцев.
Жителей просят следовать инструкциям ответственных органов.